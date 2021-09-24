Войти
Lenta.ru

Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

445
0
0
Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет ТАСС.

Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО

Сергей Лавров

О вероятности присоединения России к альянсу

С таким высказыванием глава МИД России во время протокольного фотографирования обратился к прессе. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.


Первостепенное значение


В НАТО неоднократно подчеркивали, что стремятся наладить отношения с Россией. Так, в июне Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для альянса. Он пояснил, что НАТО пытается придерживаться двух основных направлений во взаимодействии с Москвой.

Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией

Йенс Столтенберг

Об отношениях НАТО с Россией

Как рассказал генсек, НАТО собирается продолжить развитие отношений с Россией, даже если улучшений в этой сфере не предвидится. Он подчеркнул, что с Москвой нужно говорить.

Также генсек заявил, что страны-члены НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозу для России. Он подчеркнул, что альянс готов к диалогу с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации.

При этом спустя пару дней после заявления Столтенберга Лавров рассказал, что альянс отказался от контактов с Москвой по линии военных. По словам главы МИД, курс НАТО на сдерживание России провоцирует военно-политическую напряженность в Европе. Министр подчеркнул, что «натовские стратеги» вновь увидели агрессивные действия России там, где их нет.


Ухудшение отношений

Отношения России и НАТО резко испортились после присоединения Крыма к России в 2014 году. Андерс Фог Расмуссен, который в тот момент был генсеком альянса, расценил события как угрозу суверенитету Украины и европейской безопасности.

5 марта в ходе внеочередного заседания Совета НАТО по Украине он заявил, что альянс пересмотрит «весь спектр» сотрудничества с Москвой на фоне ее отношений с Киевом. В результате НАТО приостановило «проведение военных и гражданских встреч с Россией и планирование совместных военных миссий».

Затем 1 апреля в ходе глав МИД стран-членов НАТО альянс сообщил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией.

Начало сотрудничества России и НАТО

Отношения между Россией и НАТО были установлены после распада СССР в декабре 1991-го, тогда Москва присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1998 году было учреждено дипломатическое представительство России при НАТО. В рамках контактов страны с альянсом существовали рабочие группы по сотрудничеству в воздушном пространстве, области тыла и материально-технического обеспечения, области противоракетной обороны.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
20.10.2020
Jutarnji list (Хорватия): история российской политики на Балканах, и почему московские СМИ все чаще вспоминают маленький городок на Адриатике
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
06.03.2019
Антипровокация: зачем Крыму высокоскоростные катера
13.12.2018
По-английски с акцентом: Порошенко объявил войну с Россией
02.12.2016
Лавров сообщил об отсутствии российских тяжелых вооружений в Донбассе
01.06.2015
Страшилки с душком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей