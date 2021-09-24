Стрельбу ракетных комплексов "Бастион" в Крыму сняли на видео

На учениях в Крыму береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" нанесли удары по морским целям. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Стрельбы состоялись на полигоне Опук в рамках масштабных учений кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.

Боевые расчеты комплексов "Бастион" получили задание обнаружить и уничтожить учебные морские цели противокорабельными ракетами. Для отслеживания корабельной группы условного противника с палубной авиацией применили беспилотные летательные аппараты.

- После получения целеуказаний расчеты БПРК "Бастион" вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным целям - двум большим корабельным щитам-мишеням, - рассказал начальник отдела Алексей Рулев.

Бойцы также провели тренировки по выводу комплексов из-под удара, оборудованию и маскировке стартовых позиций, пополнению боекомплекта.

Юлия Крымова (Севастополь)