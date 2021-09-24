Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2023 году

Замглавы ОСК отметил, что в ходе модернизации крейсера приходится решать множество вопросов, связанных с энергетикой корабля, с его оружием и радиоэлектронным вооружением

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов", проходящий ремонт с модернизацией на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выйдет на испытания в море в 2023 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году", - сказал Королев, отвечая на вопрос о сроках завершения работ на "Адмирале Нахимове".

Он отметил, что в ходе модернизации крейсера "Адмирал Нахимов" приходится решать множество вопросов, связанных с энергетикой корабля, с его оружием и радиоэлектронным вооружением. Огромный блок работы выполняется по комплексу ракетного оружия.

Замглавы ОСК подчеркнул, что сам ход работ на "Нахимове" подтверждает, что северодвинским корабелам по плечу не только строительство атомных подводных ракетоносцев, но и восстановление технической готовности таких уникальных кораблей, как тяжелые атомные крейсера проекта 1144 "Орлан".

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Ранее сообщалось, что "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2021 году. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".