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ТАСС

ВМФ получит до конца 2021 года два атомохода, дизельную подлодку и корвет

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Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Олег"
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021.
Источник изображения: Олег Кулешов

По словам заместителя генерального директора ОСК по военному кораблестроению, также планируют заложить фрегат на "Северной верфи", два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый серийный ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", атомоход проекта 885М "Новосибирск", большая подлодка проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый" будут сданы заказчику до конца 2021 года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый", - сказал Королев.

По его словам, до конца 2021 года также планируется заложить фрегат на "Северной верфи", два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК "Тамбов", сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый" и корабль противоминной обороны проекта 1265 "Герман Угрюмов".

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Северная верфь
Проекты
11540 Ястреб
20380 Корвет-1
636.3
671РТМ(К) Щука
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
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