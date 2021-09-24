ВМФ получит до конца 2021 года два атомохода, дизельную подлодку и корвет

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021.

По словам заместителя генерального директора ОСК по военному кораблестроению, также планируют заложить фрегат на "Северной верфи", два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый серийный ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", атомоход проекта 885М "Новосибирск", большая подлодка проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый" будут сданы заказчику до конца 2021 года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый", - сказал Королев.

По его словам, до конца 2021 года также планируется заложить фрегат на "Северной верфи", два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК "Тамбов", сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый" и корабль противоминной обороны проекта 1265 "Герман Угрюмов".