Замглавы ОСК Королев: новейшие достижения науки в первую очередь реализуются на флоте

Военно-морской флот (ВМФ) России в год своего 325-летия пополнит свой состав десятью кораблями различного класса. До конца года на верфях предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), состоится очередная закладка новых единиц.

О набранных темпах реализации крупных проектов по обеспечению ВМФ, воплощении передовых идей конструкторских бюро на стапелях верфей и о том, нужен ли нашей стране полноценный авианосец, рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

- Владимир Иванович, удается ли предприятиям ОСК выполнять сдаточный план по военному кораблестроению? Сколько еще подводных лодок и надводных кораблей будет заложено и сдано заказчику до конца текущего года?

- В прошлом году мы сдали рекордное количество кораблей за всю историю ОСК - 11 единиц. И в этом мы остаемся на хорошем уровне, всего нами запланировано к сдаче десять кораблей - с учетом уже заступивших на боевое дежурство крейсера с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М" - "Казань", судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" и корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов". Как известно, 23 августа на "Севмаше", Адмиралтейских верфях и Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки шести боевых кораблей для ВМФ.

До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый". Кроме того, после завершения ремонта сдадим атомную подлодку проекта 671РТМК "Тамбов", сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый" и корабль противоминной обороны проекта 1265 "Герман Угрюмов".

А еще до конца этого года планируем заложить ряд кораблей и судов - фрегат на Северной верфи, два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

- Сформированы ли планы по строительству кораблей на 2022 год - год 15-летия образования ОСК? Что их отличает от задач предыдущих лет?

- Девиз ОСК: "Строим флот сильной страны!" Чем больше мы построим хороших кораблей, тем сильнее будет наш флот. Сейчас ведем работу по подготовке и практической разработке основных положений госпрограммы вооружения 2024-2033 годов. Планы по сдаче кораблей на следующие годы определены в условиях действующих государственных контрактов. Здесь главная стратегическая задача - строительство серии надводных кораблей и подводных лодок для ВМФ. Ведь серийность строительства кораблей - это объективная необходимость и реальность. Не забываем и о проектно-изыскательских работах, которые у нас развернуты во всех конструкторских бюро.

ОСК готова удовлетворить потребности ВМФ в проектировании и строительстве современных кораблей, а также в ремонте с модернизацией и сервисным обслуживанием кораблей в его составе.

- Вы отметили работу конструкторских бюро ОСК, а существуют ли планы по их объединению в единый центр?

- Тема централизации разработчиков не нова и существует уже несколько десятилетий. Сам процесс объединения можно совершить достаточно быстро, но каков будет практический результат? Здесь важно осознавать, что каждое конструкторское бюро - это колоссальная школа, работа целых династий. Это непрерывная выработка стратегии, поиск направления движения - как и каким образом строить дальше тот или иной тип кораблей. Поэтому здесь вопрос крайне сложный, и мы пока находимся в точке оценки сложившейся ситуации.

- Способны ли верфи корпорации угнаться за полетом мысли конструкторских бюро? Получается ли у заводов воплотить в жизнь их передовые идеи при реальном заказе?

- Того уровня технического задела, которым сегодня обладают наши предприятия, вполне достаточно, чтобы выполнять любые заказы Министерства обороны. Наши предприятия в состоянии выполнять ту программу вооружений и те требования, которые сегодня предъявляются к современным кораблям, это факт. Мы только за последние несколько лет смогли построить головные ракетный атомный подводный крейсер, ракетную крейсерскую подлодку, фрегат и корабль противоминной обороны.

У нас реализуется программа модернизации практически на всех предприятиях. Я недавно вернулся с Амурского судостроительного завода, где эти планы осуществляются уже сейчас. Такая работа организована в центре атомного подводного кораблестроения на "Севмаше", петербургских Северной верфи, Адмиралтейских верфях, Средне-Невском судостроительном заводе, на калининградском "Янтаре" и на других предприятиях вне зависимости от того, какие задачи выполняет верфь и какими располагает ресурсами.

Потому что ВМФ - это тот вид вооруженных сил, который должен идти в ногу с техническим прогрессом. Любые новейшие достижения нашей науки и техники в первую очередь реализуются на флоте. Именно на российских кораблях сейчас ведутся испытания гиперзвукового "Циркона". И это еще раз подтверждает, что мы опережаем конкурентов.

- Да, наш флот не стоит на месте. Ведь совсем недавно говорили о новейших фрегатах проекта 22350, а теперь уже ждем старта строительства модернизированного варианта этого корабля. Так когда нам ожидать закладки головного фрегата проекта 22350М?

- Мы осознаем, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в Минобороны. Сейчас идет работа над техническим проектом корабля, который мы рассчитываем завершить в 2023 году. С 2024 года приступим к строительству головного модернизированного фрегата.

- Кроме строительства новейших кораблей, предприятиям ОСК приходится обновлять и ветеранов флота. Когда запланирован выход на заводские испытания авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"? Будут ли очередные сдвиги вправо в графике его ремонта?

- Здесь у нас срывов не будет. Такая уверенность есть. Сам процесс ремонта такого корабля, как "Адмирал Кузнецов", - это, конечно, штучная работа. Тот факт, что он пришел на завод после боевой службы своим ходом и практически без неисправностей о многом говорит. Время пришло, и крейсер необходимо обновлять. Сейчас ведется работа по его модернизации, начиная с главной энергетики и заканчивая всем, что касается авионики, аэрофинишеров и радиоэлектронного вооружения. Флот получит от нас корабль с совершенно другим боевым потенциалом.

После модернизации он еще долгое время прослужит нашей великой морской державе. Думаю, еще 10-15 лет, а может, даже и больше.

- Дискуссия на тему "А нужен ли отечественному флоту полноценный авианосец?" затянулась, но однозначный ответ так и не найден. К какому отряду вы себя относите - скептиков или апологетов его строительства? Так ли на самом деле заинтересован ВМФ в новом авианосце или ему достаточно хорошо отремонтированного старого?

- Мое личное мнение - такой великой стране, как Россия, авианосец нужен. И я убежден, что это будущее российского флота. Авианосец, прежде всего, - инструмент политики государства в невоенное время. Когда придет время строить авианосец - мы его построим, у меня в этом никаких сомнений нет. Главное, что для этого есть все необходимое - и соответствующие компетенции конструкторских бюро, мощности верфей и достаточный уровень кооперации, которая будет заниматься организацией его строительства. Пока же мы строим серию кораблей дальней морской зоны. Кроме ремонта "Адмирала Кузнецова" модернизируем тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Все это колоссальная работа, которую мы ведем одновременно. Это убедительно доказывает, что отечественная промышленность, ОСК способны выполнять самые грандиозные задачи, в том числе и строить современный авианосец.

- Вы упомянули атомный крейсер "Адмирал Нахимов", а удается ли оставаться в графике его модернизации?

- Иногда строить корабль гораздо легче, чем его ремонтировать, и самое главное - завершить этот процесс. Это же совершенно разные подходы и уровень профессионализма всех участников реализации проекта - производственных рабочих, инженеров и конструкторов. Перед тем как поставить корабль на ремонт, готовятся ремонтные ведомости, весь модернизационный перечень необходимых мероприятий. И тем не менее в процессе работы обязательно возникают какие-то дополнительные вопросы, которые приходится тут же решать. К сожалению, по-другому не бывает.

И в случае с "Адмиралом Нахимовым" приходится решать множество вопросов, связанных с энергетикой корабля, с его оружием и радиоэлектронным вооружением. Огромный блок работы выполняется по комплексу ракетного оружия.

Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году.

- И тогда его стапельное место займет "Петр Великий"?

- Решение по ремонту и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", конечно же, будет принимать главное командование ВМФ и Министерство обороны. Надеемся, что после крейсера "Адмирал Нахимов" его место займет крейсер "Петр Великий". Ход работ на "Нахимове" подтверждает, что северодвинским корабелам по плечу не только строительство атомных подводных ракетоносцев, но и восстановление технической готовности таких уникальнейших кораблей, как тяжелые атомные крейсера проекта 1144 "Орлан".

Крейсер "Петр Великий" Источник изображения: © Пресс-служба ОСК

- И при этом с Центра атомного подводного кораблестроения никто не снимал задачи по строительству атомных ракетоносцев. В том числе проекта "Борей" 955А. Когда запланирован спуск на воду "Генералиссимуса Суворова"?

- "Генералиссимус Суворов" готовится к спуску на воду. Конкретная дата этой процедуры будет определена до конца 2021 года. Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера. Темп работ достаточно высок. У северодвинцев все идет по графику.

После спуска на воду субмарины обычно еще больше года находятся у причалов в достройке. Понятно, что выполнять работы в закрытом отапливаемом цехе легче, чем на открытом пространстве у достроечной стенки. В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ.

- В какой стадии сейчас находится его собрат - крейсер "Император Александр Третий"?

- Атомный подводный крейсер "Император Александр Третий" сейчас проходит так называемый стапельный период, когда формируется корпус, в который поставляется все необходимое оборудование. Следует отметить, что это один из самых важнейших ответственных моментов в строительстве атомохода. Мы строим корабли по модульно-агрегатному методу. И основным фактором, определяющим ход его строительства, является своевременность поставок крупногабаритного оборудования, которая оказывает прямое влияние на своевременность стыковочных работ, сроки формирования корпуса и проведения электромонтажных работ.

Корпорацией совместно с заводом-строителем ведется серьезная работа с поставщиками оборудования для обеспечения сроков строительства и сдачи корабля.

- Когда же, наконец, будет построен первый образец отечественной субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой для неатомных субмарин?

- Работы по созданию опытного корабельного образца ВНЭУ ведутся по линии Минпромторга. ЦКБ "Рубин" работает над опытно-конструкторской работой по созданию отсека воздухонезависимой электрической установки. Сама установка уже создана, все физические принципы реализованы. Осталось только все это поместить в одно помещение. Тоже, кстати, достаточно сложная работа.

- Как в ОСК относятся к тому факту, что корпорация не является единственным исполнителем военных заказов? Удается ли поддерживать партнерские программы и просто деловые контакты с конкурентами?

- Все наши коллеги и по совместительству конкуренты занимаются строительством кораблей и судов в основном малого водоизмещения. Их доля на отечественном рынке военного кораблестроения составляет около 15-25%. Партнерские отношения и деловые контакты поддерживаются со всеми организациями и предприятиями. Замечу, что наши конструкторские бюро являются для коллег основными поставщиками конструкторской и рабочей документации.

Самое главное - это вместе реализовать планы по обеспечению отечественного флота самыми лучшими кораблями.

- Товарищ адмирал, вы в свое время были главнокомандующим ВМФ России, главным и основным заказчиком ОСК. Изменились ли ваши взгляды на возможности и проблемы военного кораблестроения с позиции топ-менеджера судостроительной корпорации? И помогают ли ваши прежние связи с Главкоматом ВМФ?

- Я прослужил в отечественном ВМФ практически 47 лет - и это достаточно много. Мне повезло, что я теперь работаю в ОСК и имею такую возможность - взглянуть на сложившуюся систему с несколько другого ракурса. Мне очень интересно решать те проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе строительства, ремонта и испытания кораблей. Исходя из решения общих задач, у меня сложились нормальные деловые отношения с главным командованием ВМФ. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности своим военным коллегам. При этом я был и остаюсь преданным флоту нашей страны, а теперь и военному кораблестроению.

В этом, наверное, и заключается предназначение человека, чтобы он оставался верен присяге, своему долгу, своей профессии.