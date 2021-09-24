Береговые комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море

Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) "Бастион" Черноморского флота провел учение по нанесению ракетных ударов по морским целям в акватории Черного моря, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Учения боевых расчётов БПРК "Бастион" ЧФ производились на полигоне "Опук" в Крыму, отработаны задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами", - говорится в сообщении.

Беспилотники отследили корабельную группу условного противника на дальних рубежах поражения, расчеты БПРК "Бастион" выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на фоне проходящих в Чёрном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.