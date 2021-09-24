ОСК рассказала о строительстве фрегата и испытаниях атомохода

Головной модернизированный фрегат проекта 22350М заложат в 2024 году, а второй серийный атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выйдет на испытания в море в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев в четверг, 23 сентября.

«С 2024 года приступим к строительству головного модернизированного фрегата. Мы осознаем, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в Минобороны», — рассказал он про проект 22350М в интервью ТАСС.

В данный момент идет работа над техническим проектом корабля, его планируют завершить в 2023 году.

Также заместитель генерального директора ОСК рассказал про атомоход стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Генералиссимус Суворов», который строится на предприятии «Севмаш» (входит в ОСК).

«В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ», — поделился Королев.

Конкретную дату спуска на воду определят до конца 2021 года, а пока крейсер готовят к этой процедуре.

Во вторник, 21 сентября, в ОСК рассказали, что техническая возможность строительства безэкипажных судов в России появится через три года.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что российские ученые разработали для Военно-морского флота РФ гидрометеорологический беспилотник, движущийся за счет волн. На случай, если на воде нет волн, на беспилотнике есть вспомогательные двигатели и солнечная батарея.

23 августа президент России дал старт строительству двух боевых кораблей для ВМФ России на предприятии в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Владимир Путин подчеркнул, что сильной суверенной стране нужен мощный и сбалансированный морской флот.