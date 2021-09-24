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Известия.ru

ЧФ провел учения береговых ракетных комплексов

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провел учения по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша и со скрытых огневых позиций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ в четверг, 23 сентября.


Особенностью учений стало применение беспилотников для отслеживания корабельной группы условного противника на дальних рубежах поражения. Получив указания по целям, расчеты «Бастион» вывели на позиции и произвели пуски ракет по обнаруженным учебным целям. Корабли противника изображали два больших корабельных щита (БКЩ).

Военнослужащие также выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций.

Учение провели в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на фоне совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз ЧФ, проходящих в Черном море.

4 сентября Минобороны России анонсировало учения с боевыми стрельбами в Крыму, где будут задействованы подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота.

В понедельник, 20 сентября, стало известно, что около 20 кораблей и судов ЧФ вышли в море на учение со стрельбами. В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты.

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