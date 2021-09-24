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Американцы восхитились новым российским мотоциклом Ural

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Источник изображения: Фото: @uralmoto_russia

Американский журнлист портала Cycle World Джастин Дейвс восхитился новым российским мотоциклом Ural. По его мнению, транспортное средство сочетает в себе винтажные черты, мощный двигатель, современные технологии и оригинальный дизайн.

Обозреватель отметил, что мотоцикл с коляской Ural Gear Up Geo 2021 года выпуска получил модернизированную подвеску Nitron, специальную систему выхлопа для езды по бездорожью, а также камуфлированную оранжевую окраску, которая сделана вручную.

Дейвс добавил, что транспортное средство оснащено 749-кубовым двигателем мощностью 41 лошадиная сила, что позволяет развивать комфортную скорость около 105 километров в час и максимальную около 130, а пять полностью регулируемых амортизаторов делают удобными поездки даже по пересеченной местности.

Обозреватель предупредил, что боковой прицеп при резких поворотах может приподниматься над землей, однако наличие пассажира в коляске уравновешивает мотоцикл. Журналист также отметил вместительный багажник, для коротких поездок — удобное сидение, а для путешествий — коляску.

«Я провел несколько недель с Ural и обнаружил, что меня приводит в восторг каждая минута на нем. Не каждый мотоцикл сводит вас с ума; некоторые проникают в ваше сердце. Он не самый лучший, если измерять чистую производительность, но если вы хотите хорошо провести время, мало что в жизни может быть лучше, чем Gear Up Geo», — заключил Дейвс.

Ранее стало известно, что российский производитель мотоциклов Ural представил лимитированную серию Adventure, доступную исключительно на рынке США. Вместе с мотоциклом каждый покупатель получит палатку и связку дров. Стоимость Ural Adventure составляет 16 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей).


Марина Совина

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Страны
Россия
США
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