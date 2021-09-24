Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел учения в Приморье

Владивосток. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В заливе Петра Великого в Приморском крае прошло учение по уничтожению условного противника, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы по морским целям в ходе учения в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника выступал морской щит-мишень. Он имитировал корабль, идущий к границе территориальных вод России. Во время учений "неприятель" был уничтожен, а экипаж отработал порядок действий одиночного корабля в соответствии с планом боевой подготовки флота.