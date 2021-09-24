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Интерфакс-АВН

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел учения в Приморье

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц"
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В заливе Петра Великого в Приморском крае прошло учение по уничтожению условного противника, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы по морским целям в ходе учения в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника выступал морской щит-мишень. Он имитировал корабль, идущий к границе территориальных вод России. Во время учений "неприятель" был уничтожен, а экипаж отработал порядок действий одиночного корабля в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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