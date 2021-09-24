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Известия.ru

США заявили о готовности к диалогу об окончании войны на Корейском полуострове

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Администрация Соединенных Штатов открыта к обсуждению подготовки декларации об окончании войны на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду, 22 сентября.

«США по-прежнему привержены достижению прочного мира на Корейском полуострове путем диалога и дипломатии с Северной Кореей. Мы продолжаем стремиться к взаимодействию для решения различных вопросов, и мы открыты для обсуждения возможности декларации об окончании войны», — сказал Кирби на брифинге американского министерства обороны.

Таким образом он ответил на инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, предложившего в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации (Генассамблея ООН) объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии Китая и США.

10 августа сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что мира на Корейском полуострове можно добиться лишь после «выдворения» оттуда американских военных, которые влияют на периодические ухудшения отношений между Южной и Северной Кореей.

8 августа стало известно, что Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР. Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Ё Чжон предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей.

27 июля КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер в свою очередь отметил, что дипломатия и диалог являются «неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове».

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Ким Чен Ын
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Военные учения
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