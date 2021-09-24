Первый космический пуск Success Rockets планируется осуществить в 2022 году

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская частная компания Success Rockets (SR) планирует осуществить первый космический пуск в следующем году, сообщила "Интерфаксу" замгендиректора SR Дарья Чудная.

"Что касается наших дальнейших планов, сейчас нам нужно вылететь за 20 км, дальше мы ставим для себя задачу слетать на 50 км. Следующая задача уже слетать на 100 км и, таким образом, достигнуть линии Кармана (международно признанная граница космоса - 100 км над уровнем моря - ИФ)", - сказала Чудная.

"Если говорить про сроки, то они у нас, конечно, очень амбициозные, мы нацелены уже в следующем году слетать на 100 км", - сообщила она.

Ранее в четверг в пресс-службе SR сообщили, что в ноябре 2021 года компания проведет первый пуск суборбитальной ракеты с полигона в Астраханской области. В компании намерены установить рекорд по высоте суборбитального полета для российских частных компаний, который на данный момент составляет 15 км.

24 декабря в пресс-службе Success Rockets сообщили о планах постройки в Дагестане космодрома для сверхлегких ракет.

Строительство объекта планируется начать осенью 2021 года, для этого потребуется порядка 50 га земли. На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром малой авиации, гостиница для туристов и работников, а также железнодорожная станция.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, компания планирует производить, испытывать и запускать на данном космодроме сверхлегкие ракеты, для которых в России пока нет соответствующих площадок.

Первый коммерческий пуск сверхлегкой ракеты планируется в 2024 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Успешные ракеты" (Success Rockets) зарегистрировано 30 июля 2020 года, занимается деятельностью космического транспорта. Владельцем компании является Олег Мансуров.

В июне 2020 года "Ведомости" сообщали, что группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель. В проект под названием Success Rockets планировалось инвестировать $50 млн. Ракета длиной 20 м будет весить 13 тонн и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза.

Отмечалось, что у проекта три инвестора, однако они не раскрывались, уточнялось только, что это предприниматели из нефтяной отрасли, IT и сфера производства строительных материалов. На первый этап разработки ракеты они планировали выделить 300 млн рублей. Кроме того, предполагалось привлечение других инвесторов, а также проведение краудфандинговой кампании.