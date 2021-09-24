США и Австралия обсудили реализацию договоренностей об AUKUS

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 22 сентября, во время встречи в Вашингтоне обсудил с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном реализацию договоренностей о военно-политическом партнерстве AUKUS, в котором также состоит Великобритания. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Как отметил американский министр обороны, в настоящее время согласованность действий внутри трехстороннего партнерства «высока как никогда». Страны воспринимают региональные вызовы «под схожими углами зрения и с общим ощущением экстренности».

«Мы продолжим тесно сотрудничать в размещении сил, стратегической сфере, синхронизации региональной политики и военных операциях. Вся эта совместная работа расширяет наши возможности по сдерживанию угроз свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — заявил Остин.

Ранее в среду Моррисон объяснил выгоды партнерства AUKUS для европейских стран. По его словам, странам Евросоюза этот альянс открывает выход на сотрудничество с государствами Индо-Тихоокеанского региона, где ЕС давно стремится повысить процент присутствия.

В отношении расторгнутого с Францией контракта на строительство подводных лодок глава австралийского правительства заметил, что его страна выполнит все обязательства, согласно условиям расторжения.

15 сентября Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании AUKUS. В рамках партнерства за следующие полтора года Австралии передадут технологии строительства атомных подводных лодок, помогут переоснастить вооруженные силы.

Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд. Свое решение руководство Австралии объяснило несоответствием французских подлодок новым задачам.

18 сентября глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан заявил, что кризис в отношениях сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но, по его словам, это не повлечет за собой выхода страны из альянса.

22 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Джо Байден по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся после разрыва Австралией в пользу Соединенных Штатов контракта на поставки французских подводных лодок. В пресс-службе Белого дома по итогам разговора глав государств сообщили, что отозванный из-за скандала с разрывом контракта по подлодкам посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе. Там добавили, что дипломат начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне надеются, что телефонный разговор стал шагом к нормализации отношений двух стран.