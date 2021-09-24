Киев ожидает от Вашингтона ежегодной финансовой поддержки в $1 млрд

Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал диалог с Конгрессом и администрацией США о необходимости увеличения общей суммы поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, до $1 млрд в год, сообщили в пресс-службе ведомства в среду вечером.

"Я уже начал диалог с Конгрессом и администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки ", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста во время онлайн-брифинга в Нью-Йорке.

Кулеба добавил, что в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее воплощением. По мнению министра, значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год - это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - отметил он.

По словам министра, "вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге нашего государства с США".