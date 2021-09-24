Процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО неприлично растянулся, считают в Киеве

Киев. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина ведет с НАТО откровенный и дружественный разговор о том, что ее интеграция в альянс не может длиться бесконечно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ (план действий по членству в НАТО - ИФ). Но это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба в прямом эфире на своей странице в Facebook в среду.

Министр добавил, что процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся уже неприлично долго".

"Я думаю, всем надо более прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция. Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заверил он.

Кроме того, Кулеба отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил украинские реформы и поблагодарил президента Украины за преданность курсу реформ.

"Но все мы также с вами понимаем, что есть страны в альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО.

"Я считаю, что мы в этом направлении (вступления в НАТО - ИФ) одна из самых приоритетных стран и дальше выбор за НАТО", - сказал Зеленский журналистам в Нью-Йорке.

По мнению главы государства, "Украина не находится в "глухом углу" относительно потенциального членства в Североатлантическом альянсе.

"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, альянс будет слабее. И это уже дальше будет выбор самих стран альянса, хотят ли они иметь мощный альянс, мощное НАТО и защищаться, особенно маленькие страны, которые, вступая в альянс, очень верили в такую защиту", - добавил Зеленский.