Defence24 назвало российский БМП Б-19 с модулем "Эпоха" незаметной революцией

Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях "Запад-2021", за которыми наблюдал Владимир Путин.

Автор материала заявил, что БМП "не особо впечатляет" на первый взгляд, но эту демонстрацию можно расценить как "незаметную революцию" в российской военной технике.

"Это не только 57-миллиметровая пушка, но еще и принципиально новая концепция вооружения, основанная на более широком спектре огневых средств, необходимых для выполнения поставленных задач", — отмечает издание.

Боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами. Ее особенностью стала система автоматизированного распознавания объектов противника, их сопровождение и выдача экипажу предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.