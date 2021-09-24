Войти
РИА Новости

Defence24 назвало российский БМП Б-19 с модулем "Эпоха" незаметной революцией

277
0
0
Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях "Запад-2021", за которыми наблюдал Владимир Путин.

Автор материала заявил, что БМП "не особо впечатляет" на первый взгляд, но эту демонстрацию можно расценить как "незаметную революцию" в российской военной технике.

"Это не только 57-миллиметровая пушка, но еще и принципиально новая концепция вооружения, основанная на более широком спектре огневых средств, необходимых для выполнения поставленных задач", — отмечает издание.

Боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами. Ее особенностью стала система автоматизированного распознавания объектов противника, их сопровождение и выдача экипажу предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Корнет
Эпоха БМ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.09.2021
В Польше показанную Путину российскую «Эпоху» назвали революцией
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
14.09.2021
Путину на учениях "Запад-2021" показали применение новой БМП Б-19
14.09.2021
БМП Б-19 с модулем "Эпоха" и комплексом "Булат" впервые применили на учениях "Запад-2021"
21.10.2020
Джавелиновый пшик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей