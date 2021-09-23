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РБК

Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль

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Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль
Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль.
Источник изображения: Михаил Метцель / ТАСС

«Алмаз-Антей» работает над гибридным автомобилем с рабочим названием E-NEVA: в качестве топлива он будет использовать водород и электроэнергию. В отличие от электрокаров водород обеспечивает больший пробег и меньшие выбросы СО2

О том, что концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, РБК рассказали три источника, знакомых с деятельностью концерна. Рабочее название новинки - E-NEVA, где первая буква Е - это сокращение от electric, а NEVA - в честь главной реки Санкт-Петербурга.

По словам одного из собеседников РБК, планируется, что будет две комплектации топливной системы. Первая - газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более 1 тыс. км. Вторая - электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода в 810 км и возможность подзарядки от электросети. Оба варианта комплектации предполагают, что автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная предусмотренная скорость - 180 км/ч.

Замгендиректора по производственно-технологической политике "Алмаз-Антея" Александр Ведров подтвердил РБК, что концерн работает над созданием гибрида. Ранее концерн представил самоходную электрическую платформу, которую можно использовать как самостоятельно, так и как основу для производства транспорта любой категории.

"У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель - на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км", - сообщил Ведров.

По его словам, в такой комбинации (электродвигатель и газовый) предполагается только гражданское использование новинки, поскольку "военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе". Инвестиции в проект, а также сроки выпуска коммерческой версии газомобиля, его возможную стоимость и другие детали в "Алмаз-Антее" не прокомментировали.

"Алмаз-Антей" объединяет около 60 предприятий, занимающихся разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500. На 100% принадлежит государству. С конца 2016 года все организации оборонно-промышленного комплекса работают над повышением доли гражданской продукции в своем портфеле - согласно поручению президента России, доля такой продукции должна составить не менее 30% к 2025 году и не менее 50% - к 2030-му.

Кто еще работает над автомобилями на водороде

Среди основных преимуществ транспорта, работающего в основном на водороде, по сравнению с электрическим, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в колонке на РБК называл возможность снижения выбросов СО2 не только на этапе эксплуатации, но и в полном жизненном цикле транспорта. Он отмечал, что заправка водородом способна обеспечить необходимый пробег и может проводиться раз в сутки, при этом аккумуляторная батарея становится существенно меньше в размерах, но остается нужна как буфер для электроэнергии, потребление которой во время движения неравномерно.

E-NEVA будет не первым российским газомобилем. В конце весны Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил лабораторный образец автомобиля премиум-класса Aurus, который работает на водороде. В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил РБК, что водородная версия Aurus пойдет в серию и будет выведена на рынок после 2024 года. По его мнению, "определенной мотивацией для потребителей" покупать такой автомобиль может быть создание инфраструктуры, в том числе заправочных станций. Согласно утвержденной в конце августа правительством Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, под подобным транспортом также понимают транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, в том числе на водороде. К 2030 году в России должно появиться не менее тысячи водородных заправок. Государство планирует софинансировать затраты на строительство заводов по производству водородных топливных элементов и компонентов к ним.

Гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров указал, что в сегменте электромобилей возможностей конкурировать с ведущими мировыми, и особенно китайскими, производителями у "Алмаз-Антея" объективно нет, поэтому решение перейти к гибридному проекту, который является нишевым, но за счет этого привлекательным для отдельных категорий потребителей, является оправданным. "Пока речь идет о мелкосерийном выпуске (несколько тысяч автомобилей в год), инвестиции могут составить несколько миллиардов рублей, а о разворачивании массового производства (30-40 тыс. в год и более), скорее всего, в среднесрочной перспективе говорить рано", - отметил Михаил Бурмистров.


Авторы: Анна Балашова, Инна Сидоркова, Тимофей Дзядко, Артём Кореняко

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