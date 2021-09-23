В «Роскосмосе» создали новый ППМ АФАР для высокоскоростных орбитальных радиолиний

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в государственную корпорацию «Роскосмос», сообщил о разработке приёмо-передающего модуля активной фазированной антенной решётки (АФАР) следующего поколения. Решение открывает путь к развёртыванию высокоскоростных орбитальных радиолиний.

Российские специалисты создали новые модули для АФАР с функцией перестройки фазы и амплитуды сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала. В основу изделия положена электронно-компонентная база собственной разработки РКС.

Компоненты модуля смонтированы на СВЧ-платах, создаваемых на основе высоконадёжной технологии LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) — низкотемпературной совместно обжигаемой керамики.

«Передовые материалы, набор и компоновка элементов модуля подобраны таким образом, чтобы при низком энергопотреблении он обеспечивал безупречную работу излучателей — микрополосковых антенн, которые при передаче и приёме сигналов будут непрерывно подвергаться воздействию жёстких условий открытого космоса», — отмечается в сообщении.

В составе новой АФАР задействованы 144 излучателя. Масса всей антенны в сборе незначительно превысит 15 кг, а энергопотребление составит около 140 Вт. При этом система обеспечит пропускную способность до 2400 Мбит/с, что в два раза больше по сравнению с нынешними комплексами.

Ожидается, что новая разработка РКС будет применяться для передачи на Землю информации от российских спутников, в том числе аппаратов дистанционного зондирования Земли с аппаратурой высокого разрешения.