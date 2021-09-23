Роботам поручат подвеску гиперзвуковых ракет на бомбардировщики

Американская компания Square One Systems Design испытала прототип роботизированной заряжающей системы MHU-TSX. Она должна помочь устанавливать на бомбардировщики тяжелое гиперзвуковое вооружение.

Хотя у ВВС США на вооружении пока нет гиперзвуковых ракет, их разработка в приоритете у американских военных. По большей части это крупные боеприпасы, которые требуют определенных условий хранения, перевозки и загрузки на самолеты.

Например, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты AGM-183A ARRW будут подвешивать на пилонах Hercules максимальной грузоподъемностью до девяти тысяч килограмм. Каждый пилон будет рассчитан на три ARRW. Первыми носителями ракет должны стать бомбардировщики B-52.

По словам главы отдела по модернизации боеприпасов Командования глобальных ударов ВВС США Майка Блэка, оборудованию, которое сегодня используется для загрузки боеприпасов на самолеты, уже 50-60 лет. Оно не совместимо с новым, более тяжелым гиперзвуковым вооружением.

Square One Systems Design продемонстрировала возможности прототипа роботизированной заряжающей системы MHU-TSX вместе с бомбардировщиком B-52 15 сентября. Его разрабатывали с весны 2019 года. Пока цель испытаний была — собрать обратную связь от военных, чтобы внести изменения в разработку. Сколько времени займет разработка конечной версии, не указывается.

The Drive отмечает, что MHU-TSX может помочь ВВС США сократить число сотрудников, необходимой для обслуживания бомбардировщиков. Это было бы особенно актуально для миссий на малоподготовленных площадках.

Американские военно-воздушные силы поручают роботам и другую работу, которую обычно выполняют люди. Ранее мы писали про роботов-мойщиков, которые чистят истребители F-16 в 149 авиаполку.

Василиса Чернявцева