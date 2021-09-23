Экипаж российского сегмента МКС тестирует и интегрирует робота-манипулятора

Специалисты проводят работы по активации управления манипулятора и интеграции программного обеспечения в системе управления станцией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента международной космической станции (МКС) проводят работы по тестированию и активации систем управления робота-манипулятора ERA, размещенного на внешней поверхности лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

"Экипаж российского сегмента международной космической станции приступил к интеграции и тестированию манипулятора European Robotic Arm, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - сообщили в Роскосмосе.

Уточняется, что в настоящий момент экипаж проводит работы по активации управления манипулятора и интеграции программного обеспечения в системе управления станцией. В дальнейшем космонавтам предстоит провести ряд тестов систем и программного обеспечения манипулятора для проверки его работоспособности и развертывания на российском сегменте МКС.

Новый российский модуль "Наука" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет использовать возможности реализации научных исследований в области науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание российского сектора МКС.