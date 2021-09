«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»

№1

Цитата

«В-21 должен прийти на смену B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Предполагается, что количество В-21 будет значительно больше и эти бомбардировщики будут основными, которые способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, - рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Опять дебильная "логика" (я о статье, а не о "планах Пентагона").B-21 как замена B-52 (и B-2) - это СТРАТЕГИЧЕСКИЙ бомбардировщик. B-2 не случайно создавался как носитель ТАКТИЧЕСКОГО оружия - бомб и ракет небольшой дальности (включая ТЯО). Это значит, что он может применяться в КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ войне.С B-21 - как замены B-52, да еще с дальними (стратегическими) КР - такой фокус не пройдет.B-2 МОГ (концептуально) использоваться (против России/Китая) как "невидимый" бомбер конвенциональной войны. КОНЦЕПТУАЛЬНО. B-21 - это СТРАТЕГ, часть СЯС США. Попытка его "глубокого проникновения" на территорию России/ее официальных союзников - это ПОПЫТКА НАНЕСЕНИЯ ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО ПЕРВОГО ЯДЕРНОГО УДАРА. ОБЪЕКТИВНО, независимо от реального полетного задания.Еще раз: замена "полуконвенциональого" B-2 на "стратегический" B-21 - это СМЕНА РОЛИ, с соответствующей реакцией противника, т.е. РОссии и Китая. ЕСЛИ.Правда, я не видел в америанских источниках ничего о замене B-52 на B-21. Американцы пишут о том, что B-21 должны заменить B-1 и B-2, и работать ВМЕСТЕ с B-52, а не ВМЕСТО НИХ.The Pentagon is getting ready to roll out its brand new stealth bomber, the B-21 Raider, which is earmarked to replace the aging B-1 supersonic swing-wing bomber and the B-2 stealth bomber. Remarkably, this would mean the cutting-edge B-21 would team up with the ancient B-52 bomber as the only two bombers left in the U.S. arsenal....Но в любом случае ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ на территорию противника машин уровня B-21 - это ОСНОВАНИЕ (см. новую Ядерную доктрину России) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ Россией своих СЯС. Я не сомневаюсь, что КНР смотрит на это точно так же.Поэтому B-21 (когда/если их построят) НЕ БУДУТ "глубоко проникать" а A2/AD зоны что РОссии, что Китая. Для удара по "Ираку/Ливии/Югославии/..." у США вполне достаточно средств безо всяких 100 B-21. Поэтому IMHO МАЛОВЕРОЯТНОЕ создание 100 B-21 НИЧЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНО НЕ МЕНЯЕТ. РОссия/Китай, а также Ирак/Югославия/Ливия/... НЕ ПОЛУЧАТ НИКАКИХ НОВЫХ УГРОЗ для себя, а USAF - не получат НИКАКИХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ по сравнению с тем, что у них есть уже сейчас.Так что это ПРОСТО ВОПРОС ДЕЛЕЖКИ выдеденных DoD USA средств, и загрузки/прибылей производителей оружия.С военной точки зрения эта программа БЕССМЫСЛЕННА. Что вполне в "русле современной стратегии" проиводства оружия для "бизнеса", а не для "войны".А разговоры о том, "что является убийцей чего" - это банальный элемент кампании продвижения нового товара, И ТОЛЬКО.Конгресс США должен одобрить эту НЕНУЖНУЮ ВС США ПРОГРАММУ - поэтому ее надо "обосновывать", в том числе в глазах "общественного мнения", т.е. избирателей США. Есть истерика в СМИ по поводу С-400/500 - что может быть лучшей рекламой для B-21, чем вбиваемое пропагандой США в головы избирателей мнение, что это "убийца этих ужасных С-400", а также оружие, прооив которого "бессильна еще более ужасная С-500"? :)Кого волнует "настоящая картина" - в условиях, когда США НЕ СОБИРАЮТСЯ - УЖЕ ОФИЦИАЛЬНО, см. заявление Блинкена - "продвигать демократию вооруженным путем"?Она не волнует ни США, ни Россию, ни КНР, ни "Югославию/Ирак/Ливию/...".ВПК России занимается тем же, что и ПВК США, др. стран НАТО - созданием ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДОРОГОСТОЯЩЕГО ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА, в довесок к которому идет еще и политико-экономическое влияние на покупателя.Отсюда срочность с С-500 (даже не в полном варианте). Отсюда в России спешка с Cу-75 (Су-57 дороговат, да и "избыточен" для покупателя), отсюда новые версии, новые модификации существующего оружия с экспортным потенциалом. Отсюда "проверка нового оружия" :) в Сирии, отсюда решение о поставке в свою армию ограниченного количества образцов новой техники. Это все КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.Про "оружие как ОРУЖИЕ" - кроме СЯС/ПВО/ПРО/РТВ/РЭБ/связи/разведки - ДАВНО ЗАБЫЛИ. И в России, и в США, и в Германии, и во Франции, и где угодно (кроме КНР).B-21 - это из той же серии. Правда, для "внутреннего", а не для "внешнего", рынка.