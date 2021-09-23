Войти
Газета.ru

«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»

1002
1
0

Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider

Корпорация Northrop Grumman начала сборку пяти стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider, которого американские медиа называют основной угрозой для российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и С-500. «Газета.Ru» разбиралась, зачем США нужен бомбардировщик нового поколения и действительно ли он так опасен для российских ЗРК.

«В то время как я произношу свою речь, идет сборка пяти самолетов B-21, которые будут использованы для испытаний на предприятии в Палмдейле, штат Калифорния», - приводит портал Defense News слова министра ВВС США Фрэнка Кендалла, выступившего на конференции Ассоциации в поддержку американских ВВС.

Журнал Popular Mechanics назвал B-21 «убийцей российских ЗРК С-400», а издание The National Interest сообщало, что самолет будет «неуязвим для российских систем С-500». В-21 сможет нести на борту обычное и ядерное вооружение. Он может быть оснащен боеприпасами Joint Directed Attack Munition и ракетами AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile, а также ядерными бомбами B83 и B61-12.

Пентагон подписал контракт с Northrop Grumman на разработку бомбардировщиков В-21 в 2015 году. Предполагается, что Минобороны закупит 100 таких машин. В военном ведомстве США рассчитывают, что на вооружение Raider будет принят в середине 2020-х годов.

Первый полет бомбардировщика В-21 был запланирован на декабрь 2021 года, но его перенесли на середину 2022 года. Технические характеристики самолета в официальных источниках до сих пор не раскрываются.

За время создания бомбардировщика ВВС США опубликовали три его официальных изображения, последнее - в июле этого года. Самолет запечатлен на фоне базы «Эдвардс», где пройдут его первые летные испытания.


В-21.
Источник: U.S. Air Force

«В-21 должен прийти на смену B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Предполагается, что количество В-21 будет значительно больше и эти бомбардировщики будут основными, которые способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, - рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков. - При этом по своим характеристикам В-21 будет менее заметным, чем В-2, и более дальним по полетам, но схема аэродинамическая в нем будет прежней - летающее крыло. Программа по его созданию идет давно, сроки сдвинулись, но американцы не теряют надежду, что бомбардировщик у них получится».

Генерал-майор ВВС в отставке, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при Минобороны Владимир Попов считает, что парк дальней стратегической авиации США устаревает и это требует активизации работы - отсюда потребность в новых бомбардировщиках.

«Те же В-52 могут использоваться уже очень ограниченно именно из-за их возраста, они в строю с 1955 года», - указал Попов.

Особые способности B-21 Raider уничтожать российские ЗРК вызвали у опрошенных «Газетой.Ru» экспертов скептическую оценку.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, любые зенитные ракетные комплексы могут быть уничтожены с воздуха «чем угодно».

«Уничтожать комплекс С-400 или С-500 бомбардировщик В-21 тоже может. Но это зависит от тактической ситуации. Уничтожить эти комплексы может какой угодно штурмовик, если система не включена или проход есть. Нужно уметь грамотно эксплуатировать технику. К примеру, по причине неграмотной эксплуатации пострадал армянский С-300 во время войны в Карабахе», - сказал эксперт.

Алексей Леонков, в свою очередь, считает заявления о новых возможностях, которыми обладает В-21 в противостоянии с российскими ЗРК, ничем не подтвержденными.

«Заявления о том, что В-21 будет влегкую справляться с нашими комплексами С-400 и С-500, безосновательные. По отдельности наши системы ПВО не работают, они всегда действуют в комплексе с другими средствами, основная задача которых - прикрытие комплексов дальнего действия. И вот тут справится будет сложно», - рассуждает Леонков.

Американцы просчитывали боевые операции с участием ВВС, в которых ключевую роль должны были играть бомбардировщики В-21. Оказалось, что самостоятельно без поддержки других родов и видов войск бомбардировщик свою задачу выполнить не может, отметил эксперт.

«То есть, должны быть различные ракетные тактические комплексы, ударные комплексы типа «Томагавк», чтобы взломать воздушную оборону, обеспечить им проход. Сам по себе бомбардировщик эту задачу не выполнит. При этом подавление комплексов ПВО - второстепенная задача для В-21. Главная - уничтожение наиболее важных объектов военной и гражданской инфраструктуры», - объяснил Леонков.

Генерал-майор Владимир Попов согласился, что до публикации хотя бы примерных технических характеристик самолета говорить о его уникальности и особенности преждевременно.


Ирина Альшаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
B61 ЯБ
BGM-109 Tomahawk
JASSM
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.07.2021
Ракета ядерного апокалипсиса: какую угрозу для России создает новая военная разработка США
26.01.2021
В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире
23.09.2019
Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США
11.09.2017
Триллион на триаду
14.11.2016
США готовят новую ядерную ракету
1 комментарий
№1
23.09.2021 00:59
Опять дебильная "логика" (я о статье, а не о "планах Пентагона").

Цитата
«В-21 должен прийти на смену B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Предполагается, что количество В-21 будет значительно больше и эти бомбардировщики будут основными, которые способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, - рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

B-21 как замена B-52 (и B-2) - это СТРАТЕГИЧЕСКИЙ бомбардировщик. B-2 не случайно создавался как носитель ТАКТИЧЕСКОГО оружия - бомб и ракет небольшой дальности (включая ТЯО). Это значит, что он может применяться в КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ войне.
С B-21 - как замены B-52, да еще с дальними (стратегическими) КР - такой фокус не пройдет.

B-2 МОГ (концептуально) использоваться (против России/Китая) как "невидимый" бомбер конвенциональной войны. КОНЦЕПТУАЛЬНО. B-21 - это СТРАТЕГ, часть СЯС США. Попытка его "глубокого проникновения" на территорию России/ее официальных союзников - это ПОПЫТКА НАНЕСЕНИЯ ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО ПЕРВОГО ЯДЕРНОГО УДАРА. ОБЪЕКТИВНО, независимо от реального полетного задания.

Еще раз: замена "полуконвенциональого" B-2 на "стратегический" B-21  - это СМЕНА РОЛИ, с соответствующей реакцией противника, т.е. РОссии и Китая. ЕСЛИ.

Правда,  я не видел в америанских источниках ничего о замене B-52 на B-21. Американцы пишут о том, что B-21 должны заменить B-1 и B-2, и работать ВМЕСТЕ с B-52, а не ВМЕСТО НИХ.

https://www.military.com/video/brand-new-b-21-bomber-will-only-fly-immortal-b-52

The Pentagon is getting ready to roll out its brand new stealth bomber, the B-21 Raider, which is earmarked to replace the aging B-1 supersonic swing-wing bomber and the B-2 stealth bomber. Remarkably, this would mean the cutting-edge B-21 would team up with the ancient B-52 bomber as the only two bombers left in the U.S. arsenal.
...

Но в любом случае ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ на территорию противника машин уровня B-21 - это ОСНОВАНИЕ (см. новую Ядерную доктрину России) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ Россией своих СЯС. Я не сомневаюсь, что КНР смотрит на это точно так же.

Поэтому B-21 (когда/если их построят) НЕ БУДУТ "глубоко проникать" а A2/AD зоны что РОссии, что Китая. Для удара по "Ираку/Ливии/Югославии/..." у США вполне достаточно средств безо всяких 100 B-21.  Поэтому IMHO МАЛОВЕРОЯТНОЕ создание 100 B-21 НИЧЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНО НЕ МЕНЯЕТ. РОссия/Китай, а также Ирак/Югославия/Ливия/... НЕ ПОЛУЧАТ НИКАКИХ НОВЫХ УГРОЗ для себя, а USAF - не получат НИКАКИХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ по сравнению с тем, что у них есть уже сейчас.
Так что это ПРОСТО ВОПРОС ДЕЛЕЖКИ выдеденных DoD USA средств, и загрузки/прибылей производителей оружия.
С военной точки зрения эта программа БЕССМЫСЛЕННА. Что вполне в "русле современной стратегии" проиводства оружия для "бизнеса", а не для "войны".

А разговоры о том, "что является убийцей чего" - это банальный элемент кампании  продвижения нового товара, И ТОЛЬКО.
Конгресс США должен одобрить эту НЕНУЖНУЮ ВС США ПРОГРАММУ - поэтому ее надо "обосновывать", в том числе в глазах "общественного мнения", т.е. избирателей США. Есть истерика в СМИ по поводу С-400/500 - что может быть лучшей рекламой для B-21, чем вбиваемое пропагандой США в головы избирателей мнение, что это "убийца этих ужасных С-400", а также оружие, прооив которого "бессильна еще более ужасная С-500"?  :)

Кого волнует "настоящая картина" - в условиях, когда США НЕ СОБИРАЮТСЯ  - УЖЕ ОФИЦИАЛЬНО, см. заявление Блинкена - "продвигать демократию вооруженным путем"?
Она не волнует ни США, ни Россию, ни КНР, ни "Югославию/Ирак/Ливию/...".

ВПК России занимается тем же, что и ПВК США, др. стран НАТО - созданием ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДОРОГОСТОЯЩЕГО ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА, в довесок к которому идет еще и политико-экономическое влияние на покупателя.

Отсюда срочность с С-500 (даже не в полном варианте). Отсюда в России спешка с Cу-75 (Су-57 дороговат, да и "избыточен" для покупателя), отсюда новые версии, новые модификации существующего оружия с экспортным потенциалом. Отсюда "проверка нового оружия" :) в Сирии, отсюда решение о поставке в свою армию ограниченного количества образцов новой техники. Это все КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.
Про "оружие как ОРУЖИЕ" -  кроме СЯС/ПВО/ПРО/РТВ/РЭБ/связи/разведки  - ДАВНО ЗАБЫЛИ. И в России, и в США, и в Германии, и во Франции, и где угодно (кроме КНР).

B-21 - это из той же серии. Правда, для "внутреннего", а не для "внешнего", рынка.
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России