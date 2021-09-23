Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Лётчики Северного флота выполнили полёты на корабельных истребителях МиГ-29К/КУБ в сложных метеоусловиях, сообщили в пресс-службе СФ.

"Полёты проходили при низкой облачности в порывистом ветре для получения и подтверждения допуска лётного состава. В ходе лётной смены было выполнено 16 вылетов на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, полёты проходили над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

"Молодые лётчики поднимались в небо под контролем опытных инструкторов. Помимо тренировки навыков индивидуального пилотирования, лётчики отработали слаженность действий в составе авиазвена", - сказали в пресс-службе.

Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ являются многофункциональными самолетами поколения 4++, предназначенными для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях.

Самолеты способны развивать скорость более 2000 км/ч и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. В состав комплекса вооружения, расположенного на 8 точках внешней подвески, входят ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и неуправляемые авиабомбы, а также встроенная 30-мм пушка.