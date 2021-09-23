«Оборонка» выступает локомотивом индустриального развития

Ранее Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Одним из обсуждаемых вопросов стали перспективы развития региональной экономики и сферы производства.

Комментарием по этой теме поделился генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов: «На встрече с Президентом России Губернатор Тульской области подвел итоги масштабной работы по развитию региона и обозначил планы на ближайшие пять лет. Названы уже реализованные проекты по улучшению жизни людей, развитию экономического, инвестиционного и туристического потенциала области и основные реперные точки, отраженные в Программе развития до 2026 года. Нам действительно есть чем гордиться – за прошедшие пять лет созданы условия для дальнейшего динамичного движения вперед.

В основе этих преобразований – акцент на высокотехнологичные производства, запуск новых промышленных объектов, расширение особой экономической зоны.

Глава региона сообщил, пишут Тульские новости, что с 2016 года в экономику Тульской области привлечено свыше 700 миллиардов рублей, реализуется более 60 крупных инвестпроектов, что позволит создать около 7,5 тысяч новых рабочих мест. Сохраняя традиции тульских мастеров и внедряя современные технологии производства, «оборонка» в этой важной работе выступает локомотивом индустриального развития.