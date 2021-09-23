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WarSpot

Bayraktar долетел до Марокко

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Источник изображения: warspot.ru

Ещё одна страна вооружается турецкими дронами. Вчера, 21 сентября, портал defenseworld.net сообщил о том, что Турция начала поставки беспилотников в Марокко по контракту, заключённому весной текущего года.

В апреле Марокко заказало у Турции 13 дронов Bayraktar TB2, 4 наземные станции управления, а также вспомогательное оборудование и вооружение. Стоимость сделки оценивается в $70 млн.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2

Источник изображения: defensenews.com

Марокканская армия уже имеет на вооружении французские дроны Heron. Кроме того, Минобороны Марокко заказало беспилотники MQ-9B SeaGuardian у США. Расширение парка дронов связано с конфликтом вокруг Западной Сахары — спорной территории, которую Марокко считает своей частью.

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии, а также закуплены Украиной, Катаром, Азербайджаном и Польшей.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту более 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч. Длина дрона — 6,5 м, размах крыла — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён множеством камер и систем наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.

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