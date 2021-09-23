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Национальный центр кибербезопасности Литвы советует выкинуть китайские гаджеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Литвы рекомендовало гражданам страны отказаться от покупки смартфонов китайского производителя Xiaomi, а тем, кто уже их купил, выбросить гаджеты как можно скорее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Маргириса Абукявичюса.

По данным военного ведомства, устройства Xiaomi распознают и блокируют фразы «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение». Отмечается, что функция цензуры в модели Xiaomi Mi 10T 5G была отключена для стран Евросоюза, но может запуститься удаленно в любой момент.

«Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавиться от уже приобретенных», - заявил Абукявичюс.

Ранее сообщалось, отмечает Rubaltic.ru, что Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы (NKSC) обнаружил существенные угрозы кибербезопасности в ходе проверки устройств 5G китайских производителей. Помимо гаджетов Xiaomi, военные проверили устройства Huawei и OnePlus.

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Страны
Китай
Литва
Тайвань
Проекты
Евросоюз
Кибербезопасность
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