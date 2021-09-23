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Российская газета

Африканские "Пионы": как советские суперпушки оказались в Анголе

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Источник изображения: rg.ru

Самые мощные советские САУ - 203-мм 2С7 "Пион" в основном эксплуатировались в советских артиллерийских бригадах большой мощности. Всего, по разным данным, было изготовлено более 500 таких боевых машин.

Известно, что их почти не поставляли за рубеж. Лишь небольшое число - восемь и двенадцать были отправлены в 80-е годы армиям Польши и Чехословакии соответственно. После распада последней орудия достались Чехии, где прослужили приблизительно до 1994 года, а затем были приобретены оборонным ведомством Анголы.

Есть мнение, что африканские военные захотели иметь артсистемы, которые по дальности превосходили бы выпускавшиеся в ЮАР буксируемые 155-мм пушки-гаубицы G5 и колесные самоходки G6 Rhino, способные на то время поражать цели активно-реактивными снарядами на дистанции до 39000 метров.

Информация о том, что такое грозное оружие эксплуатируется в армии этого государства, известна давно, однако фотографии и видеоматериалы с ними практически не появляются в Сети. Также нет достоверной информации об их участии в военных конфликтах, в которые были бы вовлечены вооруженные силы этой страны. Тем не менее, судя по имеющимся данным, такая техника по-прежнему остается в строю и активно задействуется в разного рода учениях.

2С7 приняты на вооружение в середине 70-х годов. 203-мм пушка способна бить снарядами весом в 110 кг на расстояние до 47500 м. Мощность двигателя - 780 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по шоссе - 675 км. Боевая масса - 45000 кг. Экипаж - 7 человек.


Алексей Брусилов

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Страны
Ангола
Польша
Словакия
Чехия
ЮАР
Продукция
2С7 Пион
Проекты
Военные учения
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