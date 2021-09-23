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Российская газета

Танк Т-72МП пытаются "реанимировать" на Украине

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На харьковском полигоне после долгого перерыва замечен Т-72МП, впервые показанный еще в мае 1997 года на оружейной выставке в чешском Брно.

По имеющимся данным, этот танк, являющийся одной из первых разработанных на Украине модификаций уральских машин, долгое время находился в отстойнике участка полигонных испытаний опытного цеха 190 Харьковского конструкторского бюро машиностроения.

В 90-е годы, получив в свое распоряжение внушительный парк "семьдесят вторых", оставшихся в наследство от военных округов Советской армии, на Украине решили как можно большее их количество продать за рубеж. К тому же были надежды принять участие в модернизации подобной техники, состоявшей на вооружении стран бывшего Варшавского договора.

Т-72МП создавался совместно с иностранными компаниями. На него установили французскую систему управления огнем SАVAN 15, повысившую эффективность применения 125-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета. В нее входил стабилизированный в двух плоскостях прицел наводчика с тепловизионным каналом, имевшим возможность обнаруживать ночью цели на дистанции до 3000 метров.

С правой стороны башни, перед люком командира, на специальном возвышении монтировался панорамный прицел VS 580, также стабилизированный в двух плоскостях. Для танка доработали имеющуюся зенитную установку с пулеметом "Утес". Интересно, что сейчас панорама и прицел демонтированы.

В то же время в обнародованном ролике можно увидеть, что в кормовой части корпуса появилась вспомогательная силовая установка, которая должна обеспечивать электроэнергией оборудование танка при неработающем основном двигателе 6ТД мощностью 1000 л.с. В результате всех нововведений масса возросла до 45500 кг.

Несмотря на то, что шла активная рекламная кампания, заказов так и не последовало. В нынешнем виде танк уже устарел, и, возможно, сейчас его решили использовать для отработки новых узлов и агрегатов, предназначенных для других образцов техники.


Алексей Моисеев

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Страны
Польша
Украина
Франция
Чехия
Продукция
Т-72
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
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