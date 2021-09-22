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В эфир выйдет Видеодневник инноваций выставки «Нева-2021»

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Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
Видеодневник инноваций форума "Армия-2021".
Источник изображения: http://mil.press/

Видеодневник инноваций выставки "Нева-2021" состоит из двух видеоэфиров; в каждый из них включается сюжеты про наиболее интересную продукцию участников мероприятия. Видеодневник инноваций можно увидеть на сайте Видеодневник.РФ, на сайтах группы Mil.Press (Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV) и Судостроение.ИНФО.


Материалы эфиров Видеодневника инноваций войдут в итоговый фильм "Нева-2021".


Организатор – военная информационная группа Mil.Press. С 1998 года формирует ежедневные сводки для руководителей ВПК и командования Минобороны через открытые (Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV) и закрытые (Mil.Press Ключ) информационные ленты. Сайт Mil.Press FLOT действует с 1998 года, ориентирован на кадровых военных и специалистов судостроения. Ведущее издание о морском сегменте ВПК РФ Mil.Press FlotProm работает с 2010 года, ориентировано на руководителей предприятий данной отрасли, командование Минобороны и ВМФ.


Устроитель – ведущий военно-промышленный видеоканал России Mil.Press TV. Видеосюжеты с первыми лицами предприятий ВПК о разработанных ВиВТ, запущенных и модернизированных производствах – строго в формате "ВПК – потенциальному заказчику". Все видеосюжеты транслируются в топ-10 крупнейших военных СМИ в мире с охватом в 600'000 специалистов ВПК и силовых структур. Более 2’000’000 просмотров военными специалистами.


Официальный сайт проекта – Видеодневник.РФ.


"Нева-2021" проходит в петербургском КВЦ "Экспофорум" с 21 по 24 сентября. Общая площадь выставочных стендов составит 30 000 м2. По оценке организаторов мероприятия, в нем примут участие около 500 российских и зарубежных компаний, в их числе – крупные судостроительные и судоремонтные предприятия, производители оборудования, лизинговые и консалтинговые фирмы, отраслевые ассоциации и институты развития, инвестиционные фонды и ведущие банки, предприниматели и бизнесмены из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Украины, Германии, Франции, Голландии, Норвегии, Финляндии, Испании, Италии, Исландии, Польши, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Турции, Южной Кореи.

Права на данный материал принадлежат Mil.Press
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