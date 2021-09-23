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ТАСС

СМИ: Хайнань планирует активно развивать отрасль малых космических спутников

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Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.
Источник изображения: © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

По мнению нескольких участников Вэньчанского международного аэрокосмического форума-2021, Хайнань может обеспечивать их запуск и способен обрабатывать данные, получаемые с орбиты

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует активно развивать отрасль малых космических спутников и будет постоянно наращивать сотрудничество с другими странами в данном направлении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, соответствующие вопросы подробно обсуждались в ходе Вэньчанского международного аэрокосмического форума-2021, который в минувшие выходные прошел в административном центре провинции городе Хайкоу. Участники мероприятия договорились при поддержке местных властей содействовать интенсивному развитию нового регионального центра по продвижению национальной космической программы.

"Малые спутники - перспективное направление. Хайнань может обеспечивать их запуск и к тому же способен обрабатывать данные, получаемые с орбиты", - приводит газета мнение нескольких участников форума. Как сообщает издание, эксперты предложили при содействии администрации провинции создать на острове "новый инновационный центр по применению спутниковых технологий".

"Мы будем содействовать формированию ключевой платформы глобального сотрудничества в этой области между правительством КНР и заинтересованными компаниями", - заявил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа. Как он подчеркнул, подобное взаимодействие предусматривает активное участие международного космического городка в Вэньчане (северо-восток Хайнаня).

Чиновник отметил, что CNSA собирается укреплять сотрудничество с властями провинции и привлекать как можно больше ресурсов для продуктивного участия Хайнаня в реализации перспективных проектов в области космонавтики, как национального, так и глобального значения. Он уточнил, что в 2022 году на острове планируется провести важное мероприятие, посвященное национальному Дню космонавтики (в КНР отмечается 24 апреля - прим. ТАСС).

Хайнань играет важную роль в осуществлении национальной космической программы КНР. С космодрома в Вэньчане периодически осуществляются запуски летательных аппаратов, в том числе для реализации проекта по строительству китайской орбитальной станции. Ожидается, что космический городок на северо-востоке острова в ближайшем будущем станет одним из ведущих центров в мире по продвижению международного сотрудничества в аэрокосмической сфере.

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Страны
Китай
Компании
CNSA
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