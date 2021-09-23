LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя

Ракеты класса «воздух-воздух» могут существенно нарастить дальность. Вчера, 21 сентября портал thedrive.com сообщил о том, что на мероприятии Air, Space & Cyber Conference компания Boeing представила концепт двухступенчатого боеприпаса LRAAM.

Long-Range Air-to-Air Missile или LRAAM является концептом ракеты класса «воздух-воздух» повышенной дальности. Её ключевая особенность — наличие дополнительной ступени, которая отделяется на определённом участке полёта, обеспечивая повышенные по сравнению с одноступенчатой ракетой манёвренность и скорость на подлёте к цели.

Макет ракеты LRAAM Источник изображения: thedrive.com

Основной ракетой ВВС США класса «воздух-воздух» является AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), приятая на вооружение в 1991 году. Она предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Дальность AIM-120 по неофициальным данным составляет от 75 до 100 миль (до 160 км). При этом ВВС США ведут разработку нового типа боеприпаса в рамках программы JATM, названного AIM-260.

В Boeing указывают, что LRAAM не будет конкурировать с JATM. Вероятнее всего, новый боеприпас создан в рамках программы Long Range Engagement Weapon (LREW), объявленной ВВС США для поиска новых ракет, которые смогут обеспечить существенно большую дальность и скорость поражения цели, чем имеющиеся на вооружении боеприпасы, при этом оставаясь достаточно компактными, чтобы поместиться во внутренние отсеки «стелсов».