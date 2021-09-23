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ЦАМТО

В ноябре Saab отправит в Бразилию два истребителя "Грипен E"

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Первый Gripen E для ВВС Бразилии, поставленный из Швеции
Первый Gripen E для ВВС Бразилии, поставленный из Швеции.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 22 сентября. Как заявил в интервью бразильской газете Valor Economico вице-президент Saab по продажам и маркетингу Микаэль Франзен, шведская компания завершила сборку двух истребителей "Грипен E" для ВВС Бразилии.

Еще два самолета находятся в стадии производства. По информации ВВС Бразилии, обе пары самолетов планируется отправить заказчику морским путем.

Согласно планам, этап производства первых четырех самолетов "Грипен E" будет завершен, и они будут переданы ВВС Бразилии в ноябре 2021 года. Первые два самолета в ноябре будут отправлены в Бразилию. Эти два истребителя под управлением летчиков-испытателей ВВС Бразилии и участии специалистов Embraer и Saab пройдут тестирование в Центре летных испытаний в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) до получения военного сертификата типа. Два оставшихся самолета должны быть отправлены в Бразилию в первой половине 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, предоставление услуг по обслуживанию и обучению. Согласно контракту 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

В рамках бразильской программы Saab отвечает за сборку 13 самолетов "Грипен" в Швеции, еще 8 машин будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны на мощностях Embraer в Бразилии.

Первый серийный "Грипен E", представляющий собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB4100) первоначально испытывался на предприятии компании Saab в Линчепинге, а в сентябре 2020 года морским транспортом был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

Производство в Бразилии отдельных комплектующих для самолетов "Грипен" началось в июле 2021 года.

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Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
SAAB
Проекты
2020-й год
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