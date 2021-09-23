Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге

ЦАМТО, 22 сентября. Экипаж корвета "Проворный" проекта 20385, строящегося на предприятии "Северная верфь" для соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России, в ближайшее время приступит к изучению корабля.

Военные моряки пройдут обучение в Санкт-Петербурге в Объединенном учебном центре Военно-морского флота. В ходе учебного процесса военнослужащие изучат тактико-технические характеристики корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям.

В процессе обучения экипаж будет задействован на тренажерной базе, состоящей из корабельных узлов и механизмов новостройки, где личный состав отработает действия боевых расчетов.

После прохождения курса теоретической подготовки экипаж будет проходить стажировку на однотипном корабле со сдачей выпускных экзаменов на допуск к самостоятельному управлению кораблем.

Совместно с представителями военной промышленности будет проведен комплекс ходовых и опытных испытаний корабля, сдача курсовых задач и последующая государственная приемка к дальнейшей эксплуатации в соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.