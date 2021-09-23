В Грузии налажены работы по восстановлению штурмовиков Су-25

ЦАМТО, 22 сентября. По информации пресс-службы правительства Грузии, в настоящее время на вооружении командования ВВС состоят 4 восстановленных и модернизированных штурмовика Су-25.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе посещения предприятия ОАО "Тбилавиамшени", где он вместе с министром обороны ознакомился с производством и присутствовал на демонстрационных полетах восстановленных самолетов.

Процесс восстановления возможностей предприятия по ремонту Су-25 начался после назначения Ираклия Гарибашвили на должность министра обороны в 2019 году. В ходе визита на завод в июне 2020 года он заявил, что у Грузии имеются все ресурсы – технические, интеллектуальные и человеческие для проведения своими силами работ по восстановлению, производству и продаже штурмовиков Су-25. В настоящее время работы выполняются силами ОАО "Тбилавиамшени" и НТЦ Delta.

Согласно планам, по состоянию на конец декабря 2021 года в составе ВВС Грузии должно находиться шесть модернизированных самолетов Су-25, оснащенных современными навигационными системами.

Кроме того, на заводе налаживается ремонт вертолетов Ми-24. Летные испытания первой машины планируется начать в ближайшее время. Полностью отремонтированы четыре самолета Ан-2, которые переданы смешанной авиационной эскадрилье ВВС и применяются для различных задач.

Одновременно четыре американских вертолета UH-1 были отправлены для ремонта в США. Как ожидается, они будут возвращены в состав ВС Грузии в ближайшие месяцы.