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Интерфакс-АВН

Петербургское предприятие ОДК получит кредитную поддержку в объеме 500 млн рублей для экспорта гражданской продукции

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Турбовальные двигатели ВК-2500 производства АО "ОДК-Климов", сентябрь 2020 года
Турбовальные двигатели ВК-2500 производства АО "ОДК-Климов", сентябрь 2020 года.
Источник изображения: АО "ОДК-Климов"

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Компания "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и АО "РОСЭКСИМБАНК" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ. РФ) подписали кредитное соглашение, сообщает пресс-служба ОДК.

"В соответствии с условиями заключенного соглашения АО "Российский экспортно-импортный банк" (АО "РОСЭКСИМБАНК") предоставит "ОДК-Климов" финансирование в рамках реализации мер государственной поддержки экспорта. Лимит кредитной линии составляет 500 млн рублей", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, кредитные средства будут направлены на приобретение комплектующих изделий для исполнения обязательств "ОДК-Климов" по поставке гражданской продукции заказчику.

В сообщении приводятся слова исполнительного директора АО "ОДК "Климов" Александра Ватагина, который отметил, что в последние годы в сфере ОПК идет целенаправленная масштабная работа по диверсификации производства. "Увеличивая объем выпускаемой современной гражданской продукции, мы заинтересованы в ее экспорте. Поддержка Группы РЭЦ в реализации этой задачи имеет большое значение", - сказал он.

Вице-президент по работе с клиентами АО "РОСЭКСИМБАНК" Максим Кобин в свою очередь сообщил, что в текущем году были запущены первые совместные сделки по международным проектам. "Я уверен, что мы продолжим совместную работу, поддерживая развитие экспортного потенциала российского машиностроения, и обеспечим реализацию новых экспортных проектов АО "ОДК-Климов", - заявил он.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Климов
ОДК УК
Персоны
Ватагин Александр
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