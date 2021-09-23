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Интерфакс-АВН

Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане

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Тренировка российских снайперов в Таджикистане
Тренировка российских снайперов в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Екатеринбург. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская военная база в Таджикистане провела на горном полигоне тренировку снайперов с применением новых винтовок, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в среду.

Боевые стрельбы на предельные дальности велись из крупнокалиберных винтовок АСВК-М "Корд-М", которые недавно поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане. Тренировка состоялась на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"На горном полигоне "Ляур" (Таджикистан) стрелки выполнили подготовку и маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы и совершенствовали навыки в точности стрельбе на дальности от 500 до 2 тыс. метров", - сообщила пресс-служба ЦВО.

В сообщении ЦВО отмечается, что винтовка АСВК-М предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств противника и живой силы. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет снайперу поражать цели на дальности до 2 тысяч метров, при этом самому оставаться вне досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Кроме того, по данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханифа Беглова, российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.

В пресс-службе ЦВО уточнили "Интерфаксу", это будут танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Российскую военную базу в Таджикистане усиливают новым вооружением на фоне прихода к власти в Афганистане талибов.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
АК-12
БМП-2
Верба ПЗРК
Корнет
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