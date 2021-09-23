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ЦАМТО

Ростех запустит новый автоматизированный цех по производству боеприпасов

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Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш"
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 22 сентября. Завод "Пластмасс" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех запустит новый комплекс по сборке боеприпасов к корабельным орудиям, танковым и полевым пушкам, а также артиллерийским установкам калибров 100-152 мм.

Проект предусматривает модернизацию и техперевооружение предприятия, а прогнозируемый темп роста объемов производства составит 150%.

Новая производственная площадка будет оснащена современным комплексом автоматизированных установок с манипуляторами, поворотными механизмами и роботами-перекладчиками. Это позволит минимизировать количество операций, выполняемых вручную, повысит уровень промышленной безопасности и производительность труда.

"Мы получим высокотехнологичное производство, соответствующее всем нормам промышленной безопасности. Автоматизированная система управления будет контролировать и синхронизировать все производственные процессы нового комплекса завода "Пластмасс". То есть мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы организовать, так называемое, "безлюдное производство", и вывести персонал из особо опасных зон. При этом мы сможем увеличить объемы поставок в рамках выполнения госпрограммы. По нашим оценкам, после выхода цеха на проектную мощность производство артиллерийских боеприпасов увеличится в 1,5 раза. Внедрение автоматизированных технологий обойдется примерно в 250 млн. руб.", – отметил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Общая площадь нового производства по сборке снарядов для полевой и танковой артиллерии составляет почти 4000 кв. м. Завершить строительство и ввести объект в строй планируется к 2023 году. Комплекс будет запущен в рамках продолжения ранее реализованных инвестиционных проектов "Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия" и "Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей", сумма инвестиций в которые составила порядка 2 млрд. руб.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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