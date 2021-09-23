Войти
Интерфакс-АВН

Центр Хруничева получит почти 7 млрд руб. господдержки

440
0
0
Подготовка и сборка элементов универсального ракетного модуля (УРМ) ракеты-носителя «Ангара». ГКНПЦ имени М.В. Хруничева
Подготовка и сборка элементов универсального ракетного модуля (УРМ) ракеты-носителя «Ангара». ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство планирует выделить 6,8 млрд рублей для поддержки Центра им Хруничева, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.

В документе отмечается, что "в целях оказания господдержки Центру им. М. В. Хруничева" планируется увеличить бюджетные ассигнования на 6,8 млрд рублей в 2022 году.

Центр им Хруничева - один из основных разработчик тяжелых ракет-носителей, в частности, семейства "Ангара". Из-за финансовых проблем, задолженность предприятия несколько лет назад достигла 124 млрд рублей. Большую часть задолженности удалось закрыть за счет господдержки.

Планируется также освободить часть территорий производственных площадок центра в Москве для создания там космического центра. Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.

На высвобождаемой территории ГКНПЦ им. Хруничева площадью 92 га будет создана особая экономическая зона, разместятся предприятия научного-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.09.2021
Названы сроки запуска сверхтяжелой ракеты «Ангара»
25.11.2020
Бедный космос
12.02.2020
Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги
17.07.2019
Центр Хруничева получил субсидию в 4 млрд рублей на финансовое оздоровление
16.05.2016
"Роскосмосу" запретили строить вторую очередь Восточного без проектной документации
11.07.2012
Внеземная оптимизация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России