Центр Хруничева получит почти 7 млрд руб. господдержки

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство планирует выделить 6,8 млрд рублей для поддержки Центра им Хруничева, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.

В документе отмечается, что "в целях оказания господдержки Центру им. М. В. Хруничева" планируется увеличить бюджетные ассигнования на 6,8 млрд рублей в 2022 году.

Центр им Хруничева - один из основных разработчик тяжелых ракет-носителей, в частности, семейства "Ангара". Из-за финансовых проблем, задолженность предприятия несколько лет назад достигла 124 млрд рублей. Большую часть задолженности удалось закрыть за счет господдержки.

Планируется также освободить часть территорий производственных площадок центра в Москве для создания там космического центра. Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.

На высвобождаемой территории ГКНПЦ им. Хруничева площадью 92 га будет создана особая экономическая зона, разместятся предприятия научного-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов.