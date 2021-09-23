Антинаркотические учения стран ОДКБ пройдут в Армении

Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015".

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы стран Организации Договора о коллективной безопасности проведут антинаркотические учения "Гром-2021" в Армении с 24 по 28 сентября, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"С 24 по 28 сентября с.г. на территории Республики Армения состоится специальное учение "Гром-2021" со спецподразделениями антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ", - сообщил он.

По его словам, в ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств-членов ОДКБ и Вооруженных сил Армении, будут отрабатывать учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности со сложным рельефом.

"В процессе решения учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ вместе с подразделениями Вооруженных сил и Пограничных войск Армении отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции в условиях, максимально приближенных к боевым", - сообщил Зайнетдинов.

Он отметил, что в ходе второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.