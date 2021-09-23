Военная полиция в Таджикистане получит новую технику и электрошокеры

Екатеринбург. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на российской военной базе в Таджикистане, до конца года получат новую спецтехнику и электрошокеры "Гюрза", сообщил в среду журналистам начальник регионального управления военной полиции ЦВО Константин Смирнов.

"До конца этого года подразделения военной полиции военного округа впервые получат два бронеавтомобиля "Патруль" на базе вездехода "Урал" и две единицы "Тайфун-К", сконструированные на шасси автомобиля "КАМАЗ". Современные образцы специальной техники пополнят парк вооружения военной полиции на российской военной базе в Таджикистане, Свердловской и Самарской областях и будут применяться в ходе несения службы по организации правопорядка в ходе боевой учебы войск", - сказал Смирнов.

Кроме того, по его словам, до конца года военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЦВО будут доукомплектованы средствами не летального действия.