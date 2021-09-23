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Военно-промышленный курьер

Мал, да удал

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы по заказу Министерства обороны РФ, спущен на воду.

Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

«Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции «невеста корабля» (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа - ТАСС) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего «Аскольд» был спущен на воду», - говорится в сообщении.

«Аскольд» станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый – «Циклон» - был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – «Амур» - находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

В августе пресс-служба Черноморского флота сообщала, что «Циклон» войдет в состав флота в конце текущего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
ЧФ
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