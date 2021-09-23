«Технодинамика» представила новые парашютные системы для «Авиалесоохраны»

Представители предприятий холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех посетили Всероссийское совещание, посвященное 90-летию Авиалесоохраны, которое прошло в Московской области.

Холдинг «Технодинамика» долгие годы сотрудничает с Авиалесоохраной, российским государственным предприятием, с воздуха оберегающим леса от пожаров, − создает для нее более совершенную и безопасную технику. На Всероссийском совещании в Подмосковье присутствовали специалисты ивановского парашютного завода «Полет» и Центра научно-технических услуг «Динамика».

Завод «Полет», который производит специальные парашюты, помогающие пожарным приземляться в безопасной близости от очага возгорания, представил на встрече свои последние разработки: парашютные системы «Поиск», «Кадет-75» и «Кадет-100».

«Поиск», в отличие от других моделей, с которыми работают пожарные, имеет классическую прямоугольную форму из семи секций и легче поддается управлению − это позволяет безопасно приземляться в заданной точке. В основе разработки − купол парашюта «Дартс». Он уже зарекомендовал себя как точностной парашют и работает в ограниченных воздушных потоках. Важно, что в разработке предусмотрена схема ввода в работу основного парашюта, позволяющая эксплуатировать его без страхующего прибора – ППК-У.

Система «Кадет-75» имеет круглый купол и предназначена для подготовки парашютистов начального уровня и учебно-тренировочных прыжков. Она подходит для десантирования на скорости летательного аппарата от 80 до 280 км/ч с высот до 4000 м при общей полетной массе до 120 кг. «Кадет-100» − парашютная система также с круглым куполом с общей полетной массой до 160 кг. Она создана для прыжков на скорости полета от 140 до 350 км/ч с высот до 4000 м.

Параллельно генеральный директор ЦНТУ «Динамика» Олег Максёнков обсудил с коллегами проблемы, возникающие при обучении летчиков-наблюдателей, и перспективы дальнейшего сотрудничества. Из-за уникальности выполняемых задач в системе авиационной охраны лесов проводится собственная подготовка кадров в специализированных учебных центрах. На базе ФБУ «Авиалесоохрана» работает крупнейший учебный центр − единственное в России место подготовки и повышения квалификации летчиков-наблюдателей.

В пресс-службе Ростеха сообщили, что в настоящее время в Центре используется созданный «Динамикой» комплексный тренажер для подготовки экипажа вертолета Ми-8МТВ, выполняющего патрулирование лесов и комплекс работ по тушению лесных пожаров. Он предназначен для отработки взаимодействия членов экипажа при транспортировке грузов на внешней подвеске и отработки действий при тушении пожаров с использованием водосливного устройства.