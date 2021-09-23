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Военно-промышленный курьер

Для генерала США Россия оказалась опаснее

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Глен Ванхёрк
Глен Ванхёрк.
Источник изображения: vpk-news.ru

Россия якобы представляет для США основную военную угрозу. С таким утверждением выступил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк в интервью журналу Air Force Magazine.

Он также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», - заявил он.

По версии Ванхёрка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане.

«В кинетическом аспекте - подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности - Россия является основной военной угрозой», — сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах — кибернетическом, космическом. Их обоих нужно опасаться», — полагает генерал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
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