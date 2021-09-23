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РИА Новости

Генконструктор Уржумцев: критика АК-12 связана с новыми элементами конструкции

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Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации нужно учиться заново, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Основным источником отдельных негативных мнений является, то что, несмотря на высокий уровень унификации АК-12 с предыдущими версиями семейства АК, тем не менее, присутствует значительное количество новых элементов конструкции", - сказал Уржумцев, отвечая на вопрос об имевшихся негативных отзывах о новом автомате среди военных экспертов и блогеров.

Уржумцев подчеркнул, что автомат создан в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика, который определил тип открытого прицела, вес автомата, улучшение показателей кучности, наличие универсальных креплений типа "Пикатинни", улучшение эргономики и т. д. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений, которые на первых этапах изучения образца вызывает отторжение и критику.

"Предыдущий Калашников понятен и прост в эксплуатации, и не требует дополнительных усилий по обучению личного состава правилам обслуживания и эксплуатации, чего не скажешь о новом АК-12. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время, по мере распространения АК-12 в войсках и изучения особенностей его конструкции, негативных отзывов больше не будет", - добавил специалист.

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение Вооруженных сил РФ. Автомат поставляется в войска с 2018 года.

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