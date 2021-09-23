Генконструктор Уржумцев: критика АК-12 связана с новыми элементами конструкции

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации нужно учиться заново, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.
Уржумцев подчеркнул, что автомат создан в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика, который определил тип открытого прицела, вес автомата, улучшение показателей кучности, наличие универсальных креплений типа "Пикатинни", улучшение эргономики и т. д. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений, которые на первых этапах изучения образца вызывает отторжение и критику.
Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение Вооруженных сил РФ. Автомат поставляется в войска с 2018 года.