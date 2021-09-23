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Российская газета

Роспотребнадзор заявил о рисках грузинской лаборатории Лугара для России

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Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет​​​. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - отметила глава ведомства.

В 2019 году секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах - Грузии, Украине и других.

В июне 2019 года российский МИД направил Грузии ноту по вопросам возможного посещения Исследовательского центра Р. Лугара. Ответа Тбилиси не последовало.

Центр Лугара был открыт в 2011 году под эгидой помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями.


Василий Кошкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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