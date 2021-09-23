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WarSpot

«Санкт-Петербург» встал в строй

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Источник изображения: warspot.ru

«Лады» поступают на службу в российский флот. Вчера, 21 сентября, заместитель генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Баранов в интервью «РИА Новости» рассказал о том, что головная дизель-электрическая подлодка проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе ВМФ РФ.

«Санкт-Петербург» заложили на «Адмиралтейских верфях» в декабре 1997 года и спустили на воду в октябре 2004 года. С 2010 года подлодка находилась на Северном флоте в опытной эксплуатации, которую планировали завершить до начала 2017 года, но не успели. В апреле 2020 года она прибыла на Кронштадтский морской завод для проведения модернизации.

Субмарина «Санкт-Петербург»

Источник изображения: shipspotting.com

О возобновлении серийного производства субмарин проекта 677 конструкторское бюро «Рубин» объявило в октябре 2015 года после успешных первичных испытаний силовой установки нового типа. Конструкторы заявили, что анаэробная установка позволит подлодкам оставаться под водой до двадцати суток — рекордное время для неатомных субмарин. Вторую и третью подлодки, «Кронштадт» и «Великие Луки», планируют передать ВМФ России в 2022 году. В том же году ожидается закладка ещё двух подлодок проекта 677, контракт на производство которых стороны заключили во время форума «Армия-2019».

Проект 677 «Лада» — серия дизель-электрических подлодок. Эти субмарины разрабатывались для самостоятельных операций против подводных и надводных кораблей противника, противолодочной обороны и постановки минных заграждений. Подлодки могут вооружаться торпедами, минами и ракетами (в том числе крылатыми).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
2020-й год
677 Лада
АРМИ-20XX
СФ
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