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ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск поступают современные бронетранспортеры

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 22 сентября. Современные бронетранспортеры с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и БТР-82АМ поступают на вооружение соединений и подразделений Сухопутных войск.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы в БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортера в 2,5 раза и вести прицельный огонь с ходу, а также в ночных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
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