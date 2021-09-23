Вооруженные силы Марокко получили первые БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 22 сентября. Как сообщают, начиная с 20 сентября, марокканские новостные сайты, Вооруженные силы Марокко получили первую партию БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar Makina.

По сообщениям СМИ, которые, в первую очередь, ссылаются на специализированный онлайн-форум военных новостей Far-Maroc, поставки начались 17 сентября. Оставшиеся БЛА будут передаваться заказчику поэтапно.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2021 года стало известно о подписании Вооруженными силами Марокко с турецкой компанией Baykar Makina контракта общей стоимостью около 626 млн. дирхамов (70 млн. долл.) на приобретение 13 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2". Помимо БЛА, ВС Марокко должны получить четыре наземные станции управления, реконфигурируемый тренажер для моделирования управления БЛА и цифровую систему хранения информации. Центр управления БЛА будет создан на авиабазе в Марокко. Соглашение также включает подготовку военнослужащих ВС Марокко и обеспечение материально-технической поддержки.

Сделка была заключена на фоне роста напряженности во взаимоотношениях между Марокко и Алжиром из-за проблемы Западной Сахары. Раббат считает бывшую испанскую колонию неотъемлемой частью своей территории, а Алжир поддерживает национально-освободительное движение Фронт ПОЛИСАРИО. Соперничество приобрело новый оборот в прошлом году, когда бывший президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой в обмен на нормализацию отношений страны с Израилем.

По данным СМИ, в июле этого года группа специалистов ВВС Марокко прошла обучение применению БЛА в Турции.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

В настоящее время "Байрактар TB2" приобретены вооруженными силами Турции, Азербайджана, Катара, Марокко, Польши и Украины. По данным производителя, их общий налет достиг 300 тыс. часов. Известно, что возможность закупки БЛА оценивали также ВС Латвии и Саудовской Аравии.