Войти
ЦАМТО

В Международном противоминном центре ВС РФ готовят саперов по четырем направлениям

400
0
0
Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время работ по разминированию исторической части Пальмиры
Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время работ по разминированию исторической части Пальмиры.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны/ТАСС, архив

ЦАМТО, 22 сентября. В Международном противоминном центре ВС РФ готовят саперов по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств.

Военные учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности – разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Обучение военнослужащих занимает около двух месяцев с использованием уникальной учебно-материальной базы. Центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты.

Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
29.01.2021
Война людей-роботов
02.09.2020
«Оборонка» обороне
01.06.2020
Минобороны создаст военно-инженерную академию
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
22.01.2019
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России