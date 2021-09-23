Саперы сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время работ по разминированию исторической части Пальмиры.

ЦАМТО, 22 сентября. В Международном противоминном центре ВС РФ готовят саперов по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств.

Военные учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности – разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Обучение военнослужащих занимает около двух месяцев с использованием уникальной учебно-материальной базы. Центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты.

Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.