Поставка ДЭПЛ класса S26T ВМС Таиланда отложена до 2024 года

ЦАМТО, 22 сентября. Поставка дизель-электрической подводной лодки класса S26T (Thailand) Военно-морским силам Таиланда отложена до 2024 года.

Как сообщает Thaiarmedforce.com, в июне командующий подводным флотом ВМС на онлайн-форуме "Подводные лодки, безопасность Таиланда и региональная стабильность" заявил, что поставка первой подводной лодки S26T может быть немного задержана из-за коронавируса, однако подрядчик "постарается уложиться" в первоначальный срок (середина 2023 года). Тем не менее, согласно последним данным, ВМС ожидают, что поставка ДЭПЛ будет отложена до начала 2024 года.

По информации издания, в настоящее время в Таиланде создан комитет ВМС по контролю за соблюдением национальных стандартов в сфере военного кораблестроения. Идет подготовка кадров, которые уже сдали вступительный экзамен. Отобранный персонал в ближайшее время отправится в Китай для подготовки к эксплуатации подводных лодок.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Таиланда подводные лодки отсутствуют. В начале 2015 года командование ВМС в очередной раз приступило к оценке возможных вариантов поставки ДЭПЛ. Были рассмотрены предложения судостроительных компаний из Китая, России, Германии, Республики Корея и Швеции.

В июне 2015 года сформированная для реализации плана закупки субмарин комиссия проголосовала в пользу приобретения предложенной Китайской корпорацией судостроительной промышленности CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) ДЭПЛ S26T, являющейся модифицированным экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Юань" ("Тип-041"). Причиной выбора китайских подводных лодок стала их минимальная стоимость по сравнению с предложениями других стран. Как заявлено, стоимость предложенной Китаем поставки была на треть ниже конкурентов.

Тем не менее, проект был заморожен правительством в результате возникшей в стране волны критики и возобновился в 2016 году, когда правительство утвердило принципиальный план закупки трех построенных в Китае подлодок общей стоимостью 36 млрд. батов. В апреле 2017 года Кабинет министров одобрил выделение 13,5 млрд. батов (383 млн. долл.) для финансирования покупки первой из трех запланированных к закупке подлодок класса S26T.

Контракт на поставку первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T командование ВМС Таиланда подписало с Китайской корпорацией по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation) 4 мая 2017 года. По имеющимся данным, соглашение также включает обучение личного состава, поставку запасных частей, некоторого количества торпед неназванного типа и противокорабельных ракет подводного пуска CM-708, передачу ряда технологий, оказание услуг обслуживания, а также создание инфраструктуры.

Оплата за первую подлодку будет произведена семью траншами, включая 700 млн. батов в 2017 году, а затем по 2 млрд. батов в течение 2018-2023 гг.

Резка стали для строительства подлодки началась в Китае в сентябре 2018 года, церемония закладки киля состоялась на предприятии китайской компании Wuchang Shipbuilding в Ухане 5 сентября 2019 года. На тот момент ожидалось, что постройка будет завершена в середине 2023 года.

ВМС Таиланда планировали заключить контракт на поставку двух дополнительных S26T в течение ближайших лет и получить все субмарины к 2026 году. Тем не менее, проект был отложен в связи со сложной экономической ситуацией в стране и росте на фоне этого протестных настроений.