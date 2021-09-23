Генконструктор Уржумцев: АК-12 по кучности стрельбы не уступает иностранным образцам

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российский автомат АК-12 по кучности стрельбы не уступает современным иностранным образцам стрелкового оружия, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"В настоящее время мы можем смело говорить о том, что АК-12 по показателям рассеивания выстрелов в различных режимах ведения огня как минимум не уступает ведущим образцам стрелкового оружия иностранных армий, выпускаемым серийно", - сказал конструктор.

Кучность стрельбы – ключевая характеристика, характеризующая качество стрелкового оружия: она показывает его способность группировать попадания пуль на мишени в одной точке. Чем меньше расстояние между попаданиями в группе выстрелов, тем лучше кучность. Кучность определяется стрельбой из оружия, закрепленного на станке, чтобы исключить ошибки человека.

АК-12 принят на вооружение Минобороны РФ, его поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации с 2020 года в автомат был внесен ряд изменений: была изменена форма приклада и форма пистолетной рукоятки, изменена конструкция прицела в части снижения его габаритов и веса.

Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.

Новый контракт на поставку АК-12 в российскую армию был подписан в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021". Как уточнили позднее РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Калашников", в Вооруженные силы РФ в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии.